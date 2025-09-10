На нєшкайши дзень, 10. септембер

10. СЕПТЕМБЕР – На нєшкайши дзень народзел ше учитель Бошко Бата Урошевич.

1839 – Народзел ше филозоф и лоґичар Чарлс Сандерс Пирс (Кембридж, ЗАД, 10. септембер 1839 – Милфорд, ЗАД, 19. април 1914), бул филозоф, математичар и науковец, снователь праґматизма.

1855 – Народзел ше археолоґ Роберт Колдевей (Бланкенбурґ, Нємецка, 10. септембер, 1855 – Берлин, Нємецка, 4. фебруар 1925), од 1899. до 1917. року виглєдовал Вавилон и доказал же тот библийски город на рики Еуфрат, южно од Баґдаду, наисце исновал.

1933 – Народзел ше учитель, просвитни и културни дїяч Бошко Бата Урошевич (Бачинци, 10. септембер 1933 – Бачинци, 24. новембер 1971). Учительску школу закончел у Биєлїни 1954. року и истого року почал робиц у Основней школи у Привиней Глави. Зоз супругу учительку Леону народзену Лабош, 1956. року приходза робиц у Основней школи у Бачинцох. Бошко Урошевич настрадал у транспортним нєщесцу 1970. року, упокоєл ше 24. новембра 1971. року, спочива на теметове у Бачинцох.

2002 – Швайцарска постала 190. член Орґанизациї Зєдинєних нацийох, у хторей од 1948. року мала статус припатрача.

Нєшка Медзинародни дзень превенциї самозабойства. Тот дзень ше од 2003. року означує на инициятиву Медзинародного здруженя за превенцию самозабойства у сотруднїцтве зоз Шветову здравствену орґанизацию и Шветову федерацию за менталне здравє.