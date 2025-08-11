11. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень случело ше подполне зацменє слунка, хторе могло провадзиц и у Новим Садзе.

1858 – Народзени лїкар Кристиян Айкман (Нийкерк, Голандия, 11. авґуст 1858 – Утрехт, Голандия, 5. новембер 1930) бул лїкар и професор физиолоґиї, у роботи указал на причини хороти бери-бери. Вєдно зоз сер Фредериком Хопкинсом достал Нобелову награду за физиолоґию – медицину 1929. року за одкрице витамина Бе1.

1934 – На острове у залїву Сан Франциска отворени гарешт Алкатраз. Познати є по леґенди же отамаль нїхто нє може сцекнуц. Зазначене же 34 гарештанци пробовали сцекнуц, алє нє зазначене же ше им и удало. Гарешт престал робиц 1966. року, бо заключене же є барз драги за отримованє. Стина, як го волали, бул часто тема голивудских филмох.

1999 – Подполне зацменє слунка залапело часци Европи, Блїзкого Востоку и Азиї. Могло ше го провадзиц и зоз Югославиї.