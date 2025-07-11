На нєшкайши дзень, 11. юлий

11. ЮЛИЙ – На нєшайши дзень народзени професор Иван Пап.

1844 – Народзел ше Петар Перши Карадьордєвич, краль Сербиї и Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох. Под час свойого панованя почитовал Устав и парламентарну демократию, а у вонкашнєй политики операл ше на Русию, Французку и Анґлию.

1946 – Народзел ше професор Иван Пап (Миклошевци, 11. юлия 1946 – Зомбор, 22. марец 2021). Основну школу закончел у Дюрдьове, ґимназию у Сримских Карловцох, а студиї историї дипломовал на Филозофским факултету у Новим Садзе. Робел у Кули у прекладательней Служби у Општини, два роки бул прекладатель на руски язик. Потим прешол до Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк дзе робел аж по свойо пензионованє як наставнїк историї у основней и як професор у ґимназиї. Велї роки водзел историйну секцию, як и шаховску, а анґажовал ше и у Шаховским клубу Русин. Професор Пап бул и активни член Хлопскей жридловей ґрупи Дома култури, бул член Союзу Руснацох Українцох Сербиї, а бул и член Дружтва за руски язик, литературу и културу од 1975. року. Професор Иван Пап ше упокоєл у зомборским шпиталю 22. марца 2021. року, поховани є на керестурским теметове.

1957 – Народзел ше Ромко Папуґа (Шид, 11. юлий 1957 – Сримска Митровица, 25. май 2022). На Правним факултету дипломовал 1981. року. Бул руководитель и директор Общого правного сектору у Индустриї меса Срем, а од 2001. року Польопривредного подприємства Ердевик и ознова од 2004. року у ИМ Срем, робел и як инспектор за роботу и роботни одношеня. Бул и секретар у Секретарияту за скупштински и фахово роботи у Општинскей управи и длугорочни начальнїк Општинскей управи, як и секретар Скупштини Општини Шид. Ромко Папуґа помагал и руским дружтвом у општини Шид, дзе бул активни член, бул вирни член парохиї Преображеня Господнього у Шидзе, и длугорочни член Дружтва за руски язик, литературу и културу.

Нашка Шветови дзень жительства. Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох 1989. року учишлєла тот дзень до календара значних датумох же би ше обрацело увагу на актуални питаня и потреби популациї, понеже 11. юлия 1987. року шветова популация зазначела пейц милиярди жительох. Означованє шветоваого дня жительства ма циль звекшац свидомосц людзох о розличних популацийних питаньох як цо то значносц планованя фамелиї, родней ровноправносци, худобства, здравя мацерох и людских правох.