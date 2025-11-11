На нєшкайши дзень, 11. новембер

11. НОВЕМБЕР – На нєшкайши дзень у Руским Керестуре народзени Дюра Папгаргаї.

1780 – Зоз Китаю до Европи принєшене квеце єшеньска ружа.

1821 – Народзел ше писатель и новинар Фйодор Михайлович Достоєвски (Москва, 11. новембер 1821 – Санкт Петербурґ, 9. фебруар 1881).

1898 – Народзел ше филмски режисер Рене Клер (Париз, Французка, 11. новембер 1898 – Неї на Сени, Французка, 15. марец 1981).

1918 – Подписане примирє медзи побиднїцку Антанту и нємецким войском у Компиєнским лєше у Французкей зоз чим закончена Перша шветова война.

1936 – Народзел ше Дюра Папгаргаї (Руски Керестур, 11. новембер 1936 – Нови Сад, 15. марец 2008), бул професор югославянскей литератури, писатель, новинар, главни и одвичательни редактор часопису за литературу, културу и дружтвени питаня Шветлосц, драмски дїяч и инициятор вецей културних манифестацийох. Основну школу и нїзшу ґимназию Дюра Папгаргаї закончел у своїм валалє, стредню физкултурну школу у Новим Садзе, дзе и дипломовал югославянску литературу на Филозофским факултету. Робел як наставнїк у основней школи у Вербаше и Руским Керестуре, потим як новинар у новинох Руске слово, а вец як главни и одвичательни редактор обновеного часопису Шветлосц у НВП Руске слово. Концом седемдзешатих и у першей половки осемдзешатих рокох источасно бул и гонорарни драматурґ, а потим и директор Драми Сербского народного театра у Новим Садзе. Визначни є поета, прозни и драмски писатель, литературни критичар, антолоґичар и театрални режисер. Дюра Папгаргаї автор кнїжкох поезиї и прози як за одроснутих, так и за дзеци. Написал и 23 драми, котри му обявени, а скоро шицки и виводзени на сцени або на радию. Даєдни з його творох преложени и на други язики. Як режисер є зазначени 1960. року у КПД Максим Горки у Новим Садзе, режирал Ґоґольову Женїдбу, а як ґлумец-аматер почал ище як школяр висших класох основней школи. Єден є спомедзи иницияторох снованя Аматерского руского театра Дядя зоз сценами у Новим Садзе и Руским Керестуре и длугорочни його уметнїцки руководитель. Пошол до скорейчасовей пензиї 1993. року зоз длужносци главного и одвичательного редактора часопису Шветлосц. Умар 15. марца 2008. року у Новим Садзе, а поховани є 17. марца на теметове у Руским Керестуре.

1944 – У Другей шветовей войни почала Батинска битка, хтора тирвала од 11. по 29. новембер, медзи єдинками Червеней армиї и Народноошлєбодительного войска Югославиї з єдного боку и нємецкого Вермахту и його союзнїками з другого боку.

Дзень державносци у Польскей.

Нєшка Дзень примиря у Першей шветовей войни – державне швето у Републики Сербиї.