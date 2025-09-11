На нєшкайши дзень, 11. септембер

1880 – Народзел шe ґлумец Добрица Милутинович (Ниш, 11. септембер 1880 – Беоґрад, 18. новембер 1956). Бул член Народного театра у Беоґрадзе. Музей театралней уметносци и Союз драмских уметнїкох Сербиї запровадзели 1980. року награду за животне дїло у обласци ґлуми, хтора по нїм наволана Добрицов персцень.

1921 – Основани Югославянски атлетски союз, нєшка то Сербски атлетски союз (САС), хтори го формално правно нашлїдзел после розпаду Югославиї. Шедзиско Сербского атлетского союзу у Беоґрадзе

1962 – Британска поп ґрупа Битлси зняла перши синґл – Лав ми ду.

2000 – Русийски и америцки космонавти Юрий Маленченко и Едвард Лу успишно закончели шейсцгодзинови виход до отвореней вселени на Медзинародней вселенскей станїци, понеже злучели два блоки станїци зоз пошореньом хторе фиксира маґнетне польо Жеми.

2001 – У самозабойнїцким нападу на Шветови тарґовински центер у Нюйорку и будинок Пентаґона у Вашинґтону, погинули коло три тисячи людзе. ЗАД за напад обвинєли Осаму Бин Ладена, лидера исламских екстремистох, хтори ше скривал у Авґанистану, и 7. октобра започали бомбардованє Авґанистана.