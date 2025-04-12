На нєшкайши дзень, 12. април

12. АПРИЛ – На нєшкайши дзень народзени Юлиян Каменїцки и Михайло Зазуляк.

1938 – Народзел ше Юлиян Каменїцки, (Коцур, 12. април 1938 – Атланта, ЗАД, 6. децембер 2020), основну школу закончел у Коцуре, а потим и дактилоґрафски курс у Вербаше. Робиц почал у Руским слове 1956. року и поступнє ше позарядово дошколовйовал. Кед дипломовал на висшей управней школи преходзи на роботне новинара спортскей рубрики и занїма ше зоз фотоґрафию, од 1993. року єден час є поставени за окончователя длужносци главного и одвичательного редактора новинох Руске слово. После пензионованя Юлин Каменїцки ше поцагнул з явного живота и преселєл ше до Зєдинєних Америцких Державох.

1961 – Народзел ше ґлумец, режисер, писатель, новинар, редактор Михайло Зазуляк (Руски Керестур, 12. април 1961 – Вербас, 4. новембер 2017). Михайло Зазуляк закончел Педаґоґийну академию у Зомборе, у першей ґенерациї єй Оддзелєнє по руски у Руским Керестуре, за будуцих учительох. Єден рок, 1982-83. робел професийно як предсидатель Општинскей конференциї ССМВ, од 1984. року робел як новинар у НВУ Руске слово, бул шеф керестурского Дописовательства, а од априла 2010. року редактор Новинскей аґенциї Рутенпрес, а бул и длугорочни и порядни дописователь Радио и Телевизиї Нови Сад. Михайло Зазуляк бул стаємни член АРТ-РНТ Дядя и терашнього РНТ Петро Ризнич Дядя – як ґлумец, член орґанох управи, режисер и прекладатель драмских текстох. Як ґлумец у АРТ-РНТ, од 1976/77. р, витворел вецей як 30 улоги, бул стаємни ґлумец у радио-драмох у Драмскей програми РНС, ґлумец у емисиї На габох музики и гумору, ма улоги зняти и за ТВ по руски. Режирал представи за дзеци, за старших, и монодрами. И сам як дакедишнї рецитатор, од 1982. року робел з рецитаторами по руски у Доме култури Руски Керестур, и у других местох, бул селектор и фахови консултант селектором за руски и українски язик. Зазуляк бул активни у орґанизациї фестивалох – Червена ружа, Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, Костельникова єшень, член управних одборох, автор є велїх конферансох, текстох за дзецински нови композициї, за композициї у народним и забавним духу. У зволаню Националного совиту Руснацох (по юний 2010. р.) бул член НСР и його Одбору за културу. У рамикох Културней манифестациї Костельникова єшень отримує ше Стретнуце рецитаторох Михайло Зазуляк у Кули.

1981 – При Институту за педаґоґию на Филозофским факултету у Новим Садзе оформена Катедра за руски язик и литературу. За першого шефа Катедри бул поставени др Юлиян Тамаш, а истого року ше уписала и перша ґенерация студентох на Ґрупи за руски язик и литературу.