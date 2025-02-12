12. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень народзени биолоґ Чарлс Дарвин.

1809 – Нєшка ше означує Дарвинов дзень (Darwin Day) на чесц анґлийскому науковцови Чарлсови Дарвинови (Шрузбери, 12. фебруар 1809 – Даун, 19. април 1882). Анґлийски биолоґ Чарлс Дарвин народзени на нєшкайши дзень, творец є теориї о еволуциї живих єствох, хтора наволана дарвинизем.

1841 – Народзени Лаза Костич (Ковиль, 12. фебруар 1841 – Беч, 26. новембер 1910) по образованю бул доктор правних наукох, а познати є як сербски поета, новинар, драмски писатель и естетичар.

1882 – Народзени сербски академик Любомир Иванович (Беоґрад, 12. фебруар 1882 – Беоґрад, 23. новембер 1945), маляр, пионир сербскей ґрафики.

2006 – У Словениї одкрити вирус птичей ґрипи Х5.

2010 – У канадским Ванкуверу почали XXI жимски олимпийски бависка.