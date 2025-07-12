На нєшкайши дзень, 12. юлий

12. ЮЛИЙ – На нєшайши дзень народзени Михал Биркаш.

1854 – Народзел ше америцки индустриялєц Джордж Истман (Вотервил, ЗАД, 12. юлий 1854 – Рочестер, Нюйорк, 14. марец 1932), бул индустриялєц, творитель у компаниї Кодак. Екпериментовал у фотоґрафиї, патентовал и предал камеру зоз рл филмом, зоз чим аматерска фотоґрафия постала доступна ширшей явносци.

1904 – Народзел ше чилеански писатель и дипломата Нефтали Рикардо Реєс, познати як Пабло Неруда (Перал, Чиле, 12. юлий 1904 – Сантияґо де Чиле, 23. септембер 1973), найвекши лиричар латинскей Америки, добитнїк Нобеловей награди за литературу 1971. року.

1910 – Народзел ше поета и зазберовач усней творчосци Михал Биркаш (Руски Керестур, 12. юлий 1910 – Руски Керестур, 9. новембер 1970). Бул плодни поета-селян медзи двома войнами, а найвекшу часц писньох обявел у Руских календарох. Познейше му писнї обявйовани у Руским слове (Литературним слове) од 1964. до 1970. Успишно ше занїмал и зоз зазберованьом народней усней творчосци, окреме мудрих виреченьох, а замеркована и його робота як новинара, писателя популарних статьох з обласци селянского ґаздованя. Михал Биркаш умар у Руским Керестуре 9. новембра 1970. року. Поховани є на валалским теметове.

Нєшка швето святих апостолох Петра и Павла, а у Грекокатолїцкей конкатердралней церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе слави ше храмове швето Кирбай.