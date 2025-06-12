На нєшкайши дзень, 12. юний

12. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень народзел ше океаноґраф Жак Ив Кусто.

1849 – З бомбардованьом з дзелох Мадяре скоро цалком знїщели Нови Сад, згорели коло 2 тисячи хижи, а после нападу, од 20 тисячи жительох у городзе остали 6 тисячи особи. Напад ушлїдзел прето же горватски бан Єлачич, хтори як австрийни официр мал задаток загартушиц мадярску револуцию.

1915 – Народзел ше Дейвид Рокфелер (Нюйорк, 12. юний 1915 – 20. марец 2017), америцки банкар и єден з найбогатших людзох на швеце.

1929 – Народзена Анелис Мари Франк, позната як Ана Франк (Франкфурт, 12. юний 1929 – Берґен, марец 1945), док ше скривала од нацистох написала Дньовнїк Ани Франк, хтори постал символ страданя Єврейох у Другей шветовей войни.

2009 – Дзень Русинох Словацкей – преглашени 12. юния 2009. року на Шветовим конґресу Руснацох/Русинох/Лемкох.

Нєшка Медзинародни дзень борби процив роботи дзецох (World Day Against Child Labour), установела го Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох, а Медзинародна орґанизация роботи го першираз означела 2002. року.