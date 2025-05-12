На нєшкайши дзень, 12. май

12. МАЙ – Нєшка Медзинародни дзень медицинских шестрох.

1820 – Народзела ше Флоренс Найтинґейл (Фиренца, нєшка Италия, 12. май 1820 – Лондон, Зєдинєне Кральовство, 13. авґуст 1910), робела як пестунка, орґанизаторка, реформаторка и учителька, була снователька шестринства у рамикох медицини.

1947 – У Беоґрадзе першираз приказани филм Славица, у главних улогох ґлумели Ирена Колесар, Марян Ловрич и Любиша Йованович. Знїманє филма тирвало єден рок, режисер и сценариста бул Вєкослав Африч, а знїматель Жорж Скриґин. Филм Славица бул перши югославянски филм после Другей шветовей войни беоґрадского студия Авала филм и зачатнїк жанра партизанского филма.

1990 – У Новим Садзе основани Союз Руснацох и Українцох Югославиї, тераз Союз Руснацох Українцох Сербиї.

Нєшка Медзинародни дзень медицинских шестрох. Медзинародни совит медицинских шестрох (International Council of Nurses (ICN)) означує свой дзень од 1965. року, на дзень народзеня Флоренс Найтинґейл, британскей медицинскей шестри, зачетнїци модерного шестринства як професиї.