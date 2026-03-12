На нєшкайши дзень, 12. марец

12. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзени просвитни роботнїк, новинар и поета Василь Мудри.

1756 – Народзел ше педаґоґ Аврам Мразович (Зомбор, 12. марец 1756 – 20. фебруар 1826), бул просвититель, прекладатель и сенатор шлєбодного и кральовского городу Зомбору.

1889 – Народзел ше балетан и хореоґраф Вацлав Нижински (Києв, 12. марец 1889 – Лондон, 8. април 1950), умар у Лондону, и 1953. року цело пренєшене до Паризу на теметов Монмартр. Познати бул по свєй виртуозносци, високих скокох и схопносци ужиц ше до особох.

Василь Мудри

1930 – Народзени просвитни роботнїк, новинар и поета Василь Мудри (Дюрдьов, 12. марец 1930 – Шид, 22. юлий 2016). Основну школу закончел у Дюрдьове, ґимназию у Руским Керестуре, а учительску школу у Сримских Карловцох, Висшу педаґоґийну школу, русийски язик закончел у Шабцу. Василь Мудри робел у Редакциї новинох Руске слово и як редактор дзецинского часопису Пионирска заградка. Преподавал руски язик у ОШ у Дюрдьове, а потим бул наставнїк русийского и руского язика у Основней школи у Соту дзе штири роки бул и директор школи. Од 1981. по одход до пензиї 1991. року робел у ОШ Сримски фронт у Шидзе як наставнїк русийского язика. Источашнє преподавал и руски язик як мацерински руским школяром. Вельку усиловносц уложел на пририхтованю Сербско-руского словнїка, а бул и єден з иницияторох Стретнуцох руских школох, хторе орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу.

1942 – Отворени нови будинок школи у Бикич Долу, учитель бул Михайло Ковач (1909–2005), та такой орґанизовани и културни живот Руснацох у тим месце.