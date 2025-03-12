На нєшкайши дзень, 12. марец

12. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзени просвитни роботнїк Василь Мудри.

1905. року народзени Янко Биндас, предняк Дилетантскей секциї Союзу руских школярох 1928. року и театрални дилетант у медзивойновим чаше.

1930 – Народзел ше просвитни роботнїк, новинар и поета Василь Мудри (Дюрдьов 12. марец 1930 – Шид, 22. юлий 2016). Основну школу закончел у Дюрдьове, ґимназию у Руским Керестуре, а учительску школу у Сримских Карловцох, Висшу педаґоґийну школу, русийски язик закончел у Шабцу. Василь Мудри робел у Редакциї новинох Руске слово и як редактор дзецинского часопису „Пионирска заградка“. Преподавал руски язик у ОШ у Дюрдьове, а потим бул наставнїк русийского и руского язика у Основней школи у Соту дзе штири роки бул и директор школи. Од 1981. по одход до пензиї 1991. року робел у ОШ Сримски фронт у Шидзе як наставнїк русийского язика. Источашнє преподавал и руски язик як мацерински руским школяром. Вельку усиловносц уложел на пририхтованю Сербско-руского словнїка, а бул и єден з иницияторох Стретнуцох руских школох, хторе орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу.

1942 – Отворени нови будинок школи у Бикич Долу, учитель бул Михайло Ковач (1909–2005), та такой орґанизовани и културни живот Руснацох у тим месце.