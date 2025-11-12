12. НОВЕМБЕР – На нєшкайши дзень у Коцуре основане КУД Жатва.

1833 – Народзел ше композитор и хемичар Александар Порфирєвич Бородин (Санкт Петербурґ, 12. новембер 1833 – Санкт Петербурґ, 27. фебруар 1887), припаднїк музичней ґрупи Вельки пейцме, снователь русийскей симфониї и камерней музики.

1929 – Народзела ше филмска ґлумица Ґрейс Кели (Филаделфия, ЗАД, 12. новембер 1929 – Монте Карло, 14. септембер 1982), познєйше принцеза Ґрейс од Монака.

1956 – Беоґрадски театер Ателє 212 у адаптованей часци будинку Борби виведол першу представу, Ґетеового Фауста.

1990 – У Младежским доме у Коцуре отримана Сновательна скупштина Културно-уметнїцкого дружтва Жатва. Дружтво найдлугши период предводзел Микола Ґубаш, потим предсидателє були Силвестер Дорокхази, Танита Ходак, Микола Шанта, а нєшка предсидателька Мелания Мали.

1991 – Ступели на моц економски санкциї Европскей заєднїци процив Сербиї и Чарней Гори.