На нєшкайши дзень, 12. септембер

1852 – Народзел ше писатель Симо Матавуль (Шибеник, 12. септембер 1852 – Беоґрад, 20. фебруар 1908), бул професор, член Сербскей кральовскей академиї и перши предсидатель Здруженя писательох Сербиї.

1913 – Народзел ше атлетичар Джеймс Кливленд Овенс, познати як Джеси Овенс (Оквил, ЗАД, 12. септембер 1913 – Тусон, 31. марец 1980). Остал запаметани по триюмфох – освоєл штири златни медалї на Олимпийских бавискох у Берлину 1936. року

1942 – Народзел ше инженєр готелиєрства Янко Бодваї (Руски Керестур, 12. септембер 1942 – Нови Сад, 17. април 2025). По законченей стреднєй школи у Новим Садзе пошвецел ше погосцительней роботи. Почал як конобар, вец бул шеф сали, наставнїк ресторанства, а велї роки бул на директорскей позициї у новосадских готелох Парк, Путнїк, Твердиня-Варадин и Нови Сад. Бул у Орґанизацийним одбору Збору туристичних роботнїкох Сербиї и член жирия. Автор є рижних наукових роботох на тему унапредзованя и вреднованя интензивней роботи и роботней творчосци у Погосцительней туристичней привреди Сербиї, за цо є вецей раз наградзовани. Бул коавтор Сучасней рускей кухарки. Упокоєл ше 17. априла 2025. року у Новим Садзе.

Нєшка Шветови дзень першей помоци.