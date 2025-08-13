13. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень народзел ше писатель и учитель Янко Фейса.

1888 – Народзел ше пренаходзач Джон Лоґи Берд (Геленсбурґ, Зєдинєне Кральовство, 13. авґуст 1888 – Бексхил на Мору, Зєдинєне Кральовство, 14. юний 1946), пионир телевизиї, хтори 1923. окончел перши пренос телевизийней слики як чарно-били силуети, а 1928. окончел перши прейґокеански телевизийни пренос медзи Лондоном и Хортсдейлом у ЗАД.

1899 – Народзел ше филмски режисер Сер Алфред Джозеф Гичкок (Лейтонстоун, Зєдинєне Кральовство, 13. авґуст 1899 – Бел Ер, ЗАД, 29. април 1980).

1904 – Народзел ше учитель и писатель Янко Фейса (Коцур, 13. авґуста 1904 – Коцур, 3. октобра 1983) бул дзецински поет и автор першого театралного фалата за дзеци и активист у Руским народним просвитним дружтве. Основну школу Янко Фейса закончел у Коцуре, нїзшу ґимназию у Вербаше, Заґребе, Вараждинє и Илоку. Учительску школу закончел у Крижевцох 1925. року. Як учитель Фейса службовал у Коцуре и Савиним Селу. После Другей шветовей войни поставени є за просвитного референта Команди места Вербас, а 1945. року є премесцени за наставнїка до ґимназиї у Вербаше. Потим робел у вербаскей ОШ „Светозар Милетич” ОШ „Братство-єдинство” у Коцуре, алє ше пошвидко похорел и пошол до пензиї. Жил єден час у Нишкей банї и Новим Садзе, 1972. року ше врацел до Коцура. Умар 3. октобра 1983. року, поховани є у Коцуре.