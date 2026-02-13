На нєшкайши дзень, 13. фебруар

13. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень ше народзели наставнїца Мелания Сабадош и фоторепортер Любомир Дудаш Инґе.

Мелания Сабадош

1953 – Народзела ше Мелания Сабадош, дзивоцке Тамаш (Вербас, 13. фебруар 1953 – Нови Сад, 7. октобер 2025). У Коцуре закончела Основну школу „Братство єдинство” (1968), а Ґимназию „Йован Йованович Змай” (1972) и Филозофски факултет, наставна ґрупа русийски язик закончела у Новим Садзе. Робиц почала як наставнїца русийского язика у Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре. Потим од 2004. року, у Новим Садзе преподавала руски язик як виборни предмет зоз елементами националней култури у вецей основних новосадских школох. Була длугорочни член роботних целох, комисийох на виробку наставних планох и програмох з руского язика у основним образованю и пририхтовала тести за змаганя з руского язика, а анґажовала ше и на видаваню учебнїкох руского язика. Мелания Сабадош була член Дружтва за руски язик, литературу и културу, член Активу наставнїкох руского язика, добитнїк награди проф. Гавриїла Г. Надь (2010) и припознаня др Яков Кишюгас (2024). Мелания Сабадош похована 9. октобра у Руским Керестуре.

Любомир Дудаш Инґе

1955 – Народзел ше Любомир Дудаш Инґе (Вербас, 13. фебруар 1955 – Руски Керестур, 21. септембер 2025), бул новинар, фоторепортер, длугорочни ґлумец-аматер ансамблу РНТ Петро Ризнич Дядя и сотруднїк Руского слова. Любомир Дудаш основну школу закончел у Руским Керестуре, а од 1970. року бул школяр першей ґенерациї Другей рускей ґимназиї у Керестуре. У першей ґенерациї, 1981/1982. року закончел Школу фото-репортерох Югославянского институту за новинарство. Од 1985. по пензионованє 2015. робел у ИПЦ Кула як фоторепортер и технїчни редактор, а потим и редактор, и новинар рускей и сербскей редакциї, редактор рускей радио-програми, прекладатель… Ґлумел у дзецинских представох учителя Евґения Медєша, а потим од 1981. року ґлумел у скоро 20 руских представох за одроснутих. Любомир Дудаш Инґе бул и сотруднїк Руского слова. з нагоди 75-рочнїци 2020. року достал Награду Редакциї новинох. Анґажовал ше у роботи Здруженя пензионерох Руски Керестур, чий бул и предсидатель. Любомир Дудаш поховани 22. септембра на теметове у Руским Керестуре.

1955 – Першираз додзелєна НИН-ова награда за роман рока.

2002 – Шкотски парламент забранєл лови на лїшки, так Шкотска постала перша хтора забранєла тот популарни спорт британскей аристократиї.

2019 – Кральовски музей у Амстердаму виложел першираз шицки Рембрантово дїла, хтори у власнїцтве того музея, з нагоди 350-рочнїци од шмерци голандского маляра.

Нєшка Шветови дзень радия (World Radio Day), хтори преглашел УНЕСКО, як здогадованє на перше емитованє програми Радия Зєдинєний нацийох 13. фебруара 1946. року.