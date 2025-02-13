13. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень почало емитованє програми Радия ЗН.

Рембрант

1668 – Шпания припознала нєзависносц Портуґалиї.

1955 – Першираз додзелєна НИН-ова награда за роман рока.

2002 – Шкотски парламент забранєл лови на лїшки, так Шкотска постала перша хтора забранєла тот популарни „спорт” британскей аристократиї.

2011 – Нєшка Шветови дзень радия, хтори утвердзел УНЕСКО, як здогадованє на перше емитованє програми Радия Зєдинєний нацийох 13. фебруара 1946. року.

2019 – Кральовски музей у Амстердаму виложел першираз шицки Рембрантово дїла, хтори у власнїцтве того музея, з нагоди 350-рочнїци од шмерци голандского маляра.