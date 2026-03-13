На нєшкайши дзень, 13. марец

13. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень у Руским Керестуре ше народзел Евґений Чакан.

1733 – Народзени анґлийски хемичар и филозоф Джозеф Пристли (Бристол, Анґлия, 13. марец 1733 – Нортамберленд, Пенсилвания, ЗАД, 6. фебруар 1804), хтори открил оксиґен, амонияк, хлороводонїк, азот-оксид, угльов-диоксид и сумпорну квашнїну.

1781 – Одкрити Уран, седма планета Слунковей системи, хтору одкрил анґлийски астроном Вилиям Хершел.

1895 – У Нюйорку згорела лаборатория пренаходзача Николи Тесли и так щезнул огромни наукови скарб хтори роками творел.

1903 – Народзени сербски ґеолоґ Коста Петкович (Солун, 13. марец 1903 – Беоґрад, 28. май 1978). Обявел вецей як 200 науково роботи и направел першу ґеолоґийну карту Югославиї по интернационалней норми.

1931 – Народзел ше Евгений Чакан (Руски Керестур, 13. марец 1931 – Нови Сад, 5. април 1996), наставнїк-педаґоґ, лектор, язични редактор, составяч учебнїкох, добри шпивач и ґлумец-аматер. Евгений-Йовґен Чакан основну школу и ґимназию закончел у своїм родним валалє, а матуровал у Вербаше. Висшу педаґоґийну школу (русийски язик) закончел у Новим Садзе и истого року почал робиц як наставнїк у Коцуре. Потим робел у Основней школи у Руским Керестуре як наставнїк висших класох по 1969. рок кед, прешол на роботу до Новинско-видавательного подприємства Руске слово у Новим Садзе. Як лектор и язични редактор робел аж по 15. септембер 1991. року кед пошол до скорейчасовей пензиї. Йовґен Чакан умар 5. априла 1996. року у Новим Садзе, у 65. року живота. Поховани є на Новим теметове у Новим Садзе.