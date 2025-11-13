Рутенпрес

На нєшкайши дзень, 13. новембер

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 23 Опатрене

13. НОВЕМБЕР – Нєшка Шветови дзень любезносци.

1813 – Народзени писатель и филозоф, Петар II Петрович Нєґош (Нєґуши, Чарна Гора, 13. новембер 1813 – Цетинє, Чарна Гора, 31. октобер 1851), чарногорски владар и владика сербскей православней церкви, по векшини литературних критичарох поета чия коруна творительства драмски шпив Ґорски виєнац. Як державнїк положел фундаменти модерней чарногорскей держави, запровадзел вивершну власц и сенат, орґанизовал суди, запровадзел порциї, подзвигнул першу основну школу, а снователь є и першей друкарнї.

1871 – Народзени Владислав Рибникар (Трстеник, 13. новембер 1871 – Соколска планина, 14. септембер 1914), снователь новинох Политика и їх перши директор и главни редактор.

1975 – Шветова здравствена орґанизация обявела же овчи поки першираз у историї викоренєни у Азиї.

2024 – У едициї Заградка, у виданю НВУ Руске слово, обявена кнїжка за дзеци Єдначини през бависко авторки Оксани Мудри Недич.

Нєшка Шветови дзень любезносци.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Рочни концерт Руского културного центру будзе на Спенсу

Росписани явни конкурс за додзельованє стипендийох

У новим „Руским слове”

Сход при будинку Покраїнскей влади

На полусезони на штредку таблїчки