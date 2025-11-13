На нєшкайши дзень, 13. новембер

13. НОВЕМБЕР – Нєшка Шветови дзень любезносци.

1813 – Народзени писатель и филозоф, Петар II Петрович Нєґош (Нєґуши, Чарна Гора, 13. новембер 1813 – Цетинє, Чарна Гора, 31. октобер 1851), чарногорски владар и владика сербскей православней церкви, по векшини литературних критичарох поета чия коруна творительства драмски шпив Ґорски виєнац. Як державнїк положел фундаменти модерней чарногорскей держави, запровадзел вивершну власц и сенат, орґанизовал суди, запровадзел порциї, подзвигнул першу основну школу, а снователь є и першей друкарнї.

1871 – Народзени Владислав Рибникар (Трстеник, 13. новембер 1871 – Соколска планина, 14. септембер 1914), снователь новинох Политика и їх перши директор и главни редактор.

1975 – Шветова здравствена орґанизация обявела же овчи поки першираз у историї викоренєни у Азиї.

2024 – У едициї Заградка, у виданю НВУ Руске слово, обявена кнїжка за дзеци Єдначини през бависко авторки Оксани Мудри Недич.

