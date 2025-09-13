На нєшкайши дзень, 13. септембер

13. СЕПТЕМБЕР – На нєшкайши дзень народзел ше Теофил Сабадош.

1788 – Нюйорк преглашени за першу федералну престолнїцу ЗАД.

1905 – Народзела ше америцка филмска ґлумица Клодет Колбер (Париз, 13. септембер 1903 – Спайтстаун, Барбадос, 30. юлия 1996), ґлумела у голивудских комедийох трицетих рокох.

1922 – На Жеми зазначена рекордна температура у населєним месце 57,8 ступнї целзиюсово у Ал Азизияху у Либиї, зазначене на Метеолоґосу.

1938 – Народзел ше Теофил Сабадош (Руски Керестур, 13. септембер 1938 – Неделище при Вараждинє, 29. новембер 2012) бул квалификовани металски роботнїк, вожач, поета, хореограф, музичар. У Керестуре закончел седму класу основней школи, потим як полнолїтни здобул и диплому квалификованого шофера. Єден час робел у Гамбурґу, у Нємецкей. После пензионованя Теофил Сабадош ше преселєл до Горватскей и жил у Вараждинских топлицох при Вараждинє. Писал поезию, хтора обявйована у Пионирскей заградки и у Литературним слове. Обявел и два збирки поезиї: Одходи 1971. и Лїпа 1975. року, у виданю НВУ Руске слово, а заступени є у антолоґиї рускей поезиї Ошлєпени соловей. На слова його писньох компоновани вецей шпиванки, а єдна з нїх и шпиванка Мацерова мушкатла. Упокоєл ше у доме Адвентистичней церкви 29. новембра 2012. року и спочива у Неделищу при Вараждинє.