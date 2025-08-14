На нєшкайши дзень, 14. авґуст

14. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень народзели ше дружтвени роботнїк Йовґен Планчак и протоєрей ставрофор, о. др Роман Миз.

1457 – Ґутенберґова друкарня у Майнцу видала першу друковану кнїжку у фарбох.

1893 – У Французкей, першираз у швеце, уведзени реґистерски таблїчки на моторни превозки.

1914 – Народзел ше учитель, новинар, писатель и дружтвени роботнїк Йовґен Планчак (Руски Керестур, 14. фебруар 1914 – Суботица, 16. фебруар 1977). Основну школу Йовґен Планчак закончел у Руским Керестуре, до Учительскей школи ходзел у Зомборе и закончел ю у Пакрацу. Потим почал робиц як учитель у Руским Керестуре. У новинох Руске слово од перших числох 1945. року бул автор гумористично-сатиричней колумни Дїдо Скубан зоз Ґаравцу полни 22 роки. Йовґен Планчак бул од 1949. року управитель школи у Руским Керестуре. Преселєл ше жиц до Суботици и єден час робел як учитель у Новим Орахове и у Суботици. Йовґен Планчак умар 16. фебруара 1977. року у Суботици дзе є и поховани.

1932 – Народзел ше священїк, публициста, новинар, прекладатель протоєрей ставрофор, о. др Роман Миз (Дрогобич, Україна, 14. авґуст 1932 – Нови Сад, 13. новембер 2017). До Липовлянох у Горватскей фамелия ше приселєла 1933. року, та Роман Миз ту закончел основну школу. Класичну ґимназию, студиї, постдипломски семестри богословиї на Католїцким богословским факултету закончел у Заґребе. За священїка є пошвецени 1958. року, священїк бул службовал у Липовлянох и 1968. року пришол до Нового Саду дзе бул парох по 2013. рок. Позарядово студирал историю, историю уметносци и югославянску литературу, написал вецей як тисяч статї, сотрудзовал зоз велїма новинами и часописами. Протоєрей ставрофор, о. др Роман Миз Преподавал на Теолоґийно катехетским институту св. Алберт Вельки у Суботици и Новим Саду, на специялистичних академских студийох Универзитета у Новим Саду и Протестанским теолоґийним факултету тиж у Новим Саду. Роман Миз добитнїк велїх припознаньох котри му додзелєла найвисша церковна гиєрархия, алє и державни орґани України як и город Нови Сад. Роман Миз ше упокоєл у Новим Саду 18. новембра 2017. року, поховани є 18. новембра у Руским Керестуре.

1935 – Народзел ше културни дїяч у литератури Русинох у Словацкей Мирон Сисак (Пихна, Сниньски край, 14. авґуст 1935 – Прешов, 11. юлий 2018), бул професор на Универзитету у Прешове. Векшу часц свойого живота пошвецел педаґоґийней роботи, преподавал русински язик и литературу. Початком дзеведзешатих активно участвовал у процесу препороду Русинох у Словацкей, а бул и подпредсидатель Русинскей оброди у Словацкей.