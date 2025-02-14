На нєшкайши дзень, 14. фебруар

14. ФЕБРУАР – Нєшка винїцаре славя святого Трифуна, а млади Дзень залюбених.

1835 – У Князовини Сербиї усвоєни Стритенски устав, перши устав у модерней сербскей историї. Написал го секретар княза Милоша Обреновича Димитриє Давидович, а на прикладох французкого и белґийского уставу. Княз Милош Обренович устав утаргнул уж у марцу.

1835 – Под назву Князовско-сербски театер у Краґуєвцу, на инициятиву Йоакима Вуїча и зоз пенєжну помоцу княза Милоша Обреновича, основани перши театер у Сербиї.

1928 – Народзени епископ Йоаким Гербут (Руски Керестур, 14. фебруар 1928 – Скоплє, 16. април 2005), бул владика скопски за римокатолїкох и апостолски визитатор за католїкох восточного обряду у Македониї. Основну школу закончел у Керестуре, а до ґимназиї ходзел у Болу на Брачу, Ужгородзе, Новим Садзе и Вербаше. Богословию закончел у Заґребе, за паноца є пошвецени 1952. року. Докторски студиї церковного права закончел 1966. року у Риме. За владику бул пошвецени 1970. року у Сараєве. Умар 15. априла у Скоплю, поховани є 18. априла 2005. року у крипти Катедралней церкви св. о. Миколая у Руским Керестуре.

1966 – Народзени поета, прозни писатель и литературни критичар Звонимир Няради (Руски Керестур, 14. фебруар 1966 – 15. април 1993). По законченей ґимназиї у Руским Керестуре Няради студирал руски язик и литературу на Новосадским универзитету. Обявйовал свойо твори у Литературним слове, часописох МАК, Шветлосц, Поля. Обявел два збирки поезиї, а як литературни критичар анализовал сучасну руску поезию и творчосц младшей ґенерациї.

Сербска православна церква нєшка слави святого Трифуна, велькомученїка хтори настрадал за християнску виру, и трима ше жє є защитнїк винїцох, шацох, щирей любови християнох, алє и защитнїк рижних ремеслох. З нагоди швета святого Трифуна нєшка ше символично орезую винїци и пошвецаю з вином зоз чим ше означує нова сезона.

Заходни церкви означую святого Валентина або Дзень залюбених. Святи Валентин бул християнски мученїк хтори жил у трецим вику и страдал за Христову виру. Од 15. вику ше го почало повязовац зоз Дньом залюбених прето же, як ше вери, винчал воякох цо тедишнї римски цар Клаудио Други строго бранєл.

Нєшка и Шветови дзень очуваня енерґиї.