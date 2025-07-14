На нєшкайши дзень, 14. юлий

14. ЮЛИЙ – На нєшайши дзень народзени др Иштван Удвари.

1789 – У Паризу народ завжал гарешт Бастилю, символ монархиї. Тот дзень ше трима за початок Французкей револуциї, збуванє хторе направело заобраценє у европскей историї. У Французкей ше слави як националне швето.

1899 – У Паризу отримани медзинародни социялистични конґрес хтори орґанизовали марксистични партиї Нємецкей и Французкей. Основана Друга интернационала и принєшена резолуция о осемгодзиновим роботним дню и о преслави 1. мая.

1918 – Народзел ше Инґмар Берґман (Упсала, Шведска – 14. юлий 1918 – Фаро, Шведска, 30. юлий 2007), филмски, театрални и телевизийни режисер, сценариста и продуцент, добитнїк трох Оскарох.

1950 – Народзел ше др Иштван Удвари (Торньошпалц, Саболчски комитат, Мадярска, 14. юлий 1950 – 9. новембер 2005) лексикоґраф, педаґоґ, визначни мадярски слависта хтори у своєй науковей роботи виглєдовал историю руского язика и литератури и преподавал руски язик. Др Иштван Удвари дипломовал на Дебрецинским универзитету Лайош Кошут 1975. року, преподавал як професор у ґимназиї у Кишварди, и маґистровал 1981. року, а докторску дисертацию одбранєл 1987. року. Бул єден з иницияторох снованя рускей и українскей катедри на Педаґоґийним институту Дєрдь Бешенєя у Нїредьгази и од 1993. року та по шмерц вон бул єй шеф. Од 1995. року бул габилитовани доктор з историї славянских язикох и доцент на Сеґединским универзитету Атили Йожефа, а 1997. року достал ступень доктора Мадярскей Академиї наукох. Од 2000. року українско-русинска катедра, зоз професором Удварийом, здобула виши ступень акредитациї и длугши час була центер гунґаро-русинистичних студийох у Мадярскей. Др Иштван Удвари бул член Дружтва за руски язик и литературу у Новим Саду и участвовал на науково-фахових сходох Днї Миколи М. Кочиша. Др Иштван Удвари умар 9. новембра 2005. року у Нїредьгази.

1965 – Америцки сателит Маринер 4, хтори лансирани 1964. року, направел перши фотоґрафиї планети Марс.