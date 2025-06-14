На нєшкайши дзень, 14. юний

14. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень народзел ше новинар и ґлумец Силвестер Дорокхази Цики.

1811 – Народзена америцка писателька Гериєт Елизабет Бичер Стоу (Личфилд, ЗАД, 14. юний 1811 – Хартфорд, 1. юлий 1896), борец за женски права и ошлєбодзованє чарних рабох. З романом Дїдова Томова колїба, у хторим оштро критиковала ниґерске рабство, допринєсла утаргованю рабства у ЗАД.

1928 – Народзени Ернесто Че Ґевара (Росарио, Арґентина 14. юний 1928 – Ла Иґера, Боливия, 9. октобер 1967), арґентински револуционер.

1942 – Волт Дизни видал познати рисовани филм Бамби.

1957 – Народзел ше новинар, ґлумец, режисер, културни и дружтвени роботнїк Силвестер Дорокхази Цики (Коцур, 14. юний 1957 – Вербас, 3. април 2014). Стредню економску школу, напрям тарґовина закончел у Кули, и єден час робел у фаху. Од 2000. року почал робиц у НВУ Руске слово як гонорарни дописователь, а вец стаємно заняти новинар-дописователь з Коцура. Бул и новинар-сотруднїк Рутенпресу од його снованя и дописователь-репортер Рускей редакциї Радия и ТВ Войводини. Активни бул у явним и културним живоце Коцура и Руснацох. Бул руковолитель Подручней канцелариї НСР у Коцуре и член Одбору за културу НСР, тиж бул и член Совиту МЗ Коцур. Дорокхази бул єден зоз сновательох КУД Жатва и його предсидатель од 1999. по 2012. рок. Памета ше го и як доброго глумца, участвовал у пейцох представох РНТ Петро Ризнич Дядя, а шмерц го застала у улоги ґлумца и режисера представи Береме ше, так нам и треба, копродукция РНТ Петро Ризнич Дядя и коцурского КУД Жатва. Писал тексти за театрални представи и конферанси, а успишно режирал дзецински представи. Велї го запаметали и як видавача и старосту на руских свадзбох. Силвестср Дорокхази Цики поховани 4. априла 2014. року на теметове у Коцуре.

1962 – У Паризу основана Европска орґанизация за виглєдованє вселени, предходнїца Европскей вселенскей аґенциї.

Нєшка Шветови дзень добродзечного даваня креви.