14. МАЙ – На нєшкайши дзень жени почали участвовац на Олимпийских бавискох.

1796 – Лїкар Едвард Дженер у Берклию у Зєдинєним Кральовстве, успишно вакциновал процив вельких покох 8-рочного хлапца и означел початок модерней имунолоґиї.

1900 – У Паризу отворени други Олимпийски бависка, на хторих першираз участвовали жени.

1955 – У Варшави подписани контракт о снованю Варшавского пакту, хтори подписали Албания, Болгарска, Мадярска, Нємецка, Польска, Румуния, Совєтски Союз и Чехословацка.

1991 – Радио телевизия Сербиї почала емитованє сателитскей програми.

2000 – Основани иСток (iStock) интернационални провайдер микро сток фотоґрафиї без надополнєня на мрежи зоз шедзиском у Калґарию, Канада.

2003 – После скоро 40 рокох планованя и дебатох почали подʼжемни роботи на защити Венециї од чиряня.