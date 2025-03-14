На нєшкайши дзень, 14. марец

14. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзел ше науковец Алберт Айнштайн и писатель Мирослав Антич.

1879 – Народзел ше нємецки физичар єврейского походзеня Алберт Айнштайн (Улм, Нємецка, 14. марец 1879 – Принстон, ЗАД, 18. април 1955), творец теориї релативитета, добитнїк Нобеловей награди за физику 1921. року. Бул оженєти зоз сербску математичарку, Милеву Марич, чийо доприношенє його роботи нє розяшнєне у подполносци.

1908 – Народзени югославянски политичар, дипломата, филозоф и публициста Константин Коча Попович (Беоґрад, 14. марец 1908 – Беоґрад 20. октобер 1992), визначни сербски надреалиста пред Другу шветову войну. Участвовал у Шпанскей гражданскей войни (1936–1939) и Народноошлєбодительней войни (1941–1945).

1932 – Народзени писатель, публициста Мирослав Мика Антич (Мокрин, 14. марец 1932 – Нови Сад, 24. юний 1986). Мирослав Антич бул поета, публициста, филмски творитель, маляр у Мокрину закончел основну школу, ґимназию у Кикинди и Панчеве, а студирал у Беоґрадзе. Жил и робел у Новим Садзе.

2002 – Найвисши представителє Союзней Републики Югославиї и двох Републикох зоз постредованьом ЕУ, спорозумели ше о преушореню одношеньох Сербиї и Чарней Гори. Догварене же ше нова держава вола Сербия и Чарна Гора, же ма предсидателя и премиєра у єдней особи, совит министрох, парламент и суд.

Медзинародни дзень рикох ше означує пре значносц рикох и водоцекох за живот людзох на планети Жеми. Поволує ше на одвичательносц и право шицких людзох на чисти рики цо директно уплївує на єдно од основних людских правох, а то право на здрави животни стредок.