На нєшкайши дзень, 15. авґуст

15. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень отворени Панамски канал.

1769 – Народзени Наполеон I Бонапарта, французки войсковожд, цар и владар.

1771 – Народзени писатель Валтер Скот (Единбурґ, Зєдинєне Кральовство, 15. авґуст 1771 – Аботсфорд, ЗК, 21. септембер 1832). Медзи иншим зберал народни писнї, писал епи з историї Шкотскей, и романи о шкотских юнакох, найпознатши роман Айванхо. Видал у анґлийским прекладзе и сербску народну писню Хасанаґиница.

1843 – У Копенгаґену отворени познати Тиволи парк.

1883 – Народзел ше Иван Мештровић (Врполє, Република Горватска, 15. авґуст 1883 – Саут Бенд, ЗАД, 16. януар 1962) бул югославянски скулптор и архитекта. Дипломовал на Подобовей академиї у Бечу, и бул професор на подобових академийох у Заґребе, Сиракузу и Саут Бенду. Автор є памятнїкох: Нєпознати юнак на Авали у Београдзе, Памятнїк побиднїкови на Калемеґдану, Памятнїк Светозарови Милетичови на Площи шлєбоди у Новим Садзе и ище велїх других.

1914 – З преходом ладї Анкон отворени Панамски канал, длугоки 81,6 километри, хтори у найузшей часци стреднєй Америки злучує Атлантски и Цихи океан.

1940 – Народзела ше Наталия Суботнїцки, часна шестра Цецилия (Селиште, Србац, 15. авґуст 1940 – Руски Керестур, 23. октобер 2023). Як кандидатка приступела до ґу шестрох Служебнїцом Непорочней Дїви Мариї у Руским Керестуре 1. априла 1958. року, а перши обити дала 1960. року. Свойо служенє предлужела на велїх местох: у Италиї, у Францускей, у України, у Заґребе, служела у манастирох у Руским Керестуре, Кули, Коцуре, Бикич Долу, Новим Орахове, Сримскей Митровици, Беркасове, Шиду и закончела писац свою кнїжку живота у манастире у СНДМ у Кули. Як медицинска шестра служела у шпиталю у Заґребе, у Доме здравя у Руским Керестуре, у Кули, Крущичу, Сивцу и Липару. До пензиї пошла 1995. року. Дзеци поучовала катехизму, пририхтовала за першу причасц, за наступи у храмох на вельки швета. У парохиї св. Йосафата у Кули шпивала место дзияка. Похована є 25. октобра у Руским Керестуре.

1961 – Почала вибудов Берлинского мура.

1969 – Отворени музични фестивал Вудсток.