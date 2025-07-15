На нєшкайши дзень, 15. юлий

15. ЮЛИЙ – На нєшайши дзень народзени Юлиян Колєсар и Звонимир Павлович.

1606 – Народзел ше маляр Харменс Ван Райн Рембрант (Лайден, Голандия, 15. юлий 1606 – Амстердам, 4. октобер 1669) голандски барокни маляр и ґрафичар.

1795 – Марселєза урядово прилапена за гимну Французкей. Автор текста Клод Жозеф Руже де Лил, а написал ю през ноц 25. и 26. априла 1792 року и теди у наволал Воєна шпиванка войска на Райни (Chant de guerre pour l’armée du Rhin).

1927 – Народзел ше Юлиян Колєсар (Дюрдьов, 15. юлий 1927 – Монтреал, Канада, 26. марец 1992), писатель, маляр, и етноґраф. Юлиян Колєсар до основней школи ходзел у Дюрдьове, закончел Стредню школу за применєну уметносц и Висшу педаґоґийну школу у Новим Садзе. Од 1958. року жил у Бриселу (Белґия), Заґребе, Пули, Паризу, а вец пошол до Филаделфиї (ЗАД). У Нюйорку робел як комерциялни уметнїк, а од 1973. року жил и робел у Монтреалу у Канади. Попри малярства Колєсар виглєдовал и виучовал и дзепоєдни обласци з нашей етноґрафиї – облєчиво, орнаментику, мальовани образи на склу, керамику, тканє, вишивки, обичаї и особни мена и презвиска у валалох дзе жию Руснаци. Кнїжку История руского народного мена постгумно видала НВУ Руске слово, 1996. року. Юлиян Колєсар умар 26. марца 1992. року у Монтреалу у Канади дзе є и поховани.

1941 – Похасноване перше ракетне оружиє такволани „катюши”. Тото плотунске ракетне оружиє похасновала Червена армия при месце Рудня при Смоленску у Другей шветовей войни.

1955 – Народзел ше ґлумец, режисер и драматурґ Звонимир Павлович (Руски Керестур, 15. юлий 1955 – Нови Сад, 14. януар 2022). Основну школу и ґимназию закончел у Новим Садзе, дзе и абсолвовал историю на Филозофским факултету. Павлович режирал коло двацец театрални представи и перформанси, на руским и сербским язику, познати є и як телевизийни ґлумец. Участвовал у вецей бавених телевизийних програмох, як автор телевизийних сценарийох и як режисер радио драмох. Бул єден з найпознатших руских режисерох-аматерох, котри провадзел сучасни театрални тренди у нас и у швеце, и любел експериментовац на сцени. Ношитель є значних покраїнских припознаньох и наградох за ґлуму и режию у Панчеве и Мостаре. У рамикох порядней дїялносци РКПД з Нового Саду, Звонимир Павлович порушал даскельо замерковани програми и панел-трибини з обласци актуалнох збуваньох у рускей култури, як цо то Стретнуца и Под смужку. Автор є Фестивала дзецинскей творчосци Руснацох Войводини Веселинка у сотруднїцтве зоз Руским културним центром у Новим Садзе. Звонимир Павлович поховани 18. януара на новосадским городским теметове..

2006 – Дружтвена мрежа Твитер почала з роботу.

Шветови дзень схопносцох младих (World Youth Skills Day). Преглашели го Зєдинєни нациї 2014. року же би ше указало на квалитетне образованє и обучованє хторе младим оможлївює здобуванє схопносцох яки потребни за успих у сучасним дружтве дзе технолоґиї швидко напредую, а з тим ше и тарґовище роботи нєпреривно меня.