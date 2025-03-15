На нєшкайши дзень, 15. марец

15. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзени проф. др Юлиян Малацко.

1937 – Народзени проф. др Юлиян Малацко (Руски Керестур, 15. марец 1937 – Нови Сад, 28. юний 2021). Шветови науковец у обласци спорта проф. др Юлиян Малацко на Факултету спорта и физичного воспитаня у Беоґрадзе дипломовал 1961. року, маґистровал 1972. а титулу доктора здобул 1976 року. Як стипендиста новосадского Универзитета бул на Институту за физичну културу на постдокторским усовершованю у Києву 1978. у обласци кибернетики у спорту. У обласци спортских тренинґох обявел векше число универзитетских кнїжкох, учебнїкох, приручнїкох и наукових роботох. Достал числени домашнї и медзинародни награди и припознаня за свою роботу. Проф. др Юлиян Малацко умар 28. юния 2021. у Новим Садзе.

1949 – Реґистроване Културно-просвитне дружтво Руснацох Максим Горки у Новим Садзе. У наиходзацих часох Дружтво меняло мено та так од 1970. по 1991. рок ше волало Културно-уметнїцке дружтво Максим Горки, од 1991. по 1995. рок Културно-уметнїцке дружтво Барвинок, од 1995. року Руске културно-просвитне дружтво, а од марца 2011. року Руски културни центер.

1985 – Реґистровани перши сайт зоз доменом .com, реґистрацию обявела компания зоз Масачусетсу, хтора ше занїма зоз предаваньом рахункарох, Симболикс. Перши урядови реґистровани домен бул symbolics.com.

2020 – Пре пандемию вируса Ковид 19, предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич преглашени позарядови стан у держави. Позарядови стан тирвал до 6. мая истого року. Заняти у НВУ „Руске слово” у условийох позарядового стану и борби процив епидемиї вируса корона, робели з дому у полним капацитету.

Шветови дзень правох потрошительох

Медзинародни дзень процив полицийней бруталносци.