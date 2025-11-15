На нєшкайши дзень, 15. новембер

15. НОВЕМБЕР – На нєшкайши дзень вишло перше число нєшкайших дньових новинох Дневник.

1492 – Моряк Кристофер Колумбо направел призначку о хаснованю догану медзи америцкима Индиянцами, цо перши писани документ о тей рошлїни, хтора пошвидко освоєла швет.

1577 – Анґлийски гусар и адмирал Френсис Дрейк почал драгу коло швета, хтору закончел за три роки.

1738 – Народзел ше астроном Фредерик Вилиям Гершел (Гановер, Святе римске царство, 15. новембер 1738 – Слау, Зєдинєне Кральовство, 25. авґуст 1822), хтори пренашол Уран, седму планету Слунковей системи, виробел свойочасово найвекши телескоп на швеце.

1846 – Народзел ше писатель Йован Ґрчич Миленко (Черевич, 9. децембер 1846 – Черевич, 29. май 1875), романтичарски поета познати як Фрушкогорски соловей.

1862 – Народзел ше писатель Ґерхарт Гауптман (Оберсалцбрун, Пруска, 15. новембер 1862 – Агнетендорф, Польска, 6. юний 1946), добитнїк Нобеловей награди за литературу 1912. року.

1942 – У илеґалней друкарнї у Новим Садзе у Другей шветовей войни друковане перше число Шлєбодней Войводини. Од 1. януара 1952. року назва новинох пременєна на Дневник.