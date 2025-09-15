15. СЕПТЕМБЕР – Нєшка Медзинародни дзень демократиї.
1890 – Народзела ше писателька Аґата Кристи (Торки, Зєдинєне Кральовство, 15. септембер, 1890 – Волинґфорд, 12. януар 1976), авторка популарних криминалистичних романох и театралних фалатох.
1894 – Народзел ше филмски режисер Жан Реноар (Париз, Французка, 15. септембер 1894 – Беверли Гилс, ЗАД, 12. фебруар 1979), бул и сценариста, продуцент и писатель а часто ґлумел у своїх филмох. Бул син маляра Оґиста Реноара, творец поетского филмского реализма.
1961 – Народзела ше ґлумица Соня Савич (Чачак, 15. септембер 1961 – Беоґрад, 23. септембер 2008).
1987 – Нємецки хакере, познати як Гаос клуб, до компютерскей системи НАСА (National Aeronautics and Space Administration) инсталовали програму хтору наволали Троянски конь.
1997 – Ґуґл урядово реґистровал домен www.google.com.
Нєшка Медзинародни дзень демократиї. Датум одредзени на Ґенералней скупштини Зєдинєних нацийох 2007. року.