автор Пририхтала: В. Вуячич
15. СЕПТЕМБЕР – Нєшка Медзинародни дзень демократиї.

1890 – Народзела ше писателька Аґата Кристи (Торки, Зєдинєне Кральовство, 15. септембер, 1890 – Волинґфорд, 12. януар 1976), авторка популарних криминалистичних романох и театралних фалатох.

1894 – Народзел ше филмски режисер Жан Реноар (Париз, Французка, 15. септембер 1894 – Беверли Гилс, ЗАД, 12. фебруар 1979), бул и сценариста, продуцент и писатель а часто ґлумел у своїх филмох. Бул син маляра Оґиста Реноара, творец поетского филмского реализма.

1961 – Народзела ше ґлумица Соня Савич (Чачак, 15. септембер 1961 – Беоґрад, 23. септембер 2008).

1987 – Нємецки хакере, познати як Гаос клуб, до компютерскей системи НАСА (National Aeronautics and Space Administration) инсталовали програму хтору наволали Троянски конь.

1997 – Ґуґл урядово реґистровал домен www.google.com.

Нєшка Медзинародни дзень демократиї. Датум одредзени на Ґенералней скупштини Зєдинєних нацийох 2007. року.

