На нєшкайши дзень, 16. април

1844 – Народзел ше писатель Анатол Франс (Париз, 16. април 1844 – Тур, Французка, 12. октобер 1924), добитнїк Нобеловей награди за литературу 1921. року.

1867 – Народзени пилот и конструктор авионох Вилбур Райт (16. април 1867 – Дайтон, ЗАД, 19. май 1912), 1903. року зоз братом Орвилом першираз лєцел на авиону. Лєценє тирвало 59 секунди, а авион прелєцел 285 метери. Браца Райт основали компанию за продукцию авионох.

1889 – Народзел ше сер Чарлс Спенсер Чаплин (Лондон, Велька Британия, 16. април 1889 – Вевей, Швайцарска, 25. децембер 1977), познати як Чарли Чаплин, филмски ґлумец, сценарист, режисер и продуцент. Бул єден з найвекших комичарох шицких часох, 1972. року достал награду Оскар за животне дїло.

1948 – У Паризу основана Орґанизация за економске сотруднїцтво и розвой.

Шветови дзень добрих дїлох (Good Deeds Day), означує ше од 2007. року, а фокус на волонтеризме, гуманитарних акцийох и помоци другим.