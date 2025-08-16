На нєшкайши дзень, 16. авґуст

16. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень народзели ше Мария Горняк и Михал Рамач.

1858 – Предсидатель ЗАД Джеймс Бюкенен и британска кралїца Виктория вичерали телеґрафски винчованки з нагоди пущаня до роботи прейґокеанского телеґрафского кабела. То були перши порученя послати по телеґрафу прейґ окреана.

1878 – У Кули народзел ше композитор и учитель Исидор Баїч (Кула, 16. авґуст 1878 – 15. септембер 1915), бул снователь музичней школи у Новим Садзе, хтора нєшка по нїм наволана и автор є першей войводянскей опери

1920 – Народзел ше писатель Чарлс Буковски (Андернах, Нємецка, 16. авґуст 1920 – Сан Педро, ЗАД, 9. марец 1994), писал поезию, приповедки и романи.

1931 – Народзела ше Мария Горняк (Дюрдьов, 16. авґуст 1931 – Нови Сад, 20. фебруар 2017) була новинарка, редакторка радио емисийох, писателька и ґлумица-аматерка. Основну школу закончела у Дюрдьове, а малу матуру у Руским Керестуре и Стредню економску школу у Новим Садзе. Висшу педаґоґийну школу хтору закончела 1956. року, а 1967. року дипломовала на Филозофским факултету на ґрупи за южнославянски язики и общу линґвистику. Цали свой роботни вик Мария Горняк препровадзела у Радио Новим Садзе, у Рускей редакциї Радио Нового Саду, найдлужей робела як редакторка емисийох за дзеци, алє окончовала и други новинарски роботи, до пензиї пошла 29. юния 1990. року. Була активна и у театралней дїялносци у Дюрдьове и у КПД Руснацох Максим Горки у Новим Садзе. Умарла 20. фебруара 2017. року.

1951 – Народзел ше новинар и писатель Михал Рамач (Руски Керестур, 16. авґуст 1951 –Петроварадин, 13. май 2023). Основну школу закончел у Руским Керестуре, класичну ґимназию у Риме. Дипломовал историю на Филозофским факултету у Новим Садзе. Як новинар почал робиц у Редакциї новинох Руске слово 1975. року. Єден час ушорйовал и подлїсток Литературне слово, потим бул новинар у Дневнику, тижньових новинох Нєзависни. Бул єден зоз сновательох Нєзависного дружтва новинарох Войводини (1990), главни и одвичательни редактор новинох Наша Борба (1998), Войводина (1999–2001) и Данас (2006–2009). Бул дописователь аґенциї Укринформ (1993–2006) и Радия Шлєбодна Европа (од 1998), як и редактор християнского часописа Новосадски дзвони (1993–1997). Писал поєзию и есеї, преложел на язик войводянских Руснацох Псалми (2003) и вєдно з братом др Янком Рамачом Святе писмо (Библию, 2019). Ношитель є припознаньох Витяз професиї, Витяз шора Святого папи Силвестера и Ордена Ярослава Мудрого. Достал награду часописа –Шветлосц – Микола М. Кочиш, и новинарски награди Светозар Милетич, Светозар Маркович, Станислав Маринкович и Славуй Хаджич. Бул судски прекладатель за українски язик у Сербиї и член Союзу писательох України. Михал Рамач ше упокоєл 13. мая у Петроварадину, а на остатню драгу є випровадзени 17. мая на Городским теметове у Новим Садзе.