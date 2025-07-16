16. ЮЛИЙ – На нєшайши дзень видати перши паперово пенєжи у Европи.

1661 – Стокголмска банка перша у Европи видала паперово пенєжи. У Сербиї ше папево пенєжи почало друковац 1884. року и видала их Привилеґована народна банка Кральовини Сербиї.

1861 – Основани Сербски народни театер у Новим Садзе.

1872 – Народзел ше норвежски поларни виглєдовач Роалд Амундсен (Борґе, 16. юлий 1872 – Баренцово морйо, 18. юлий 1928), перши чловек хтори освоєл Южни пол.

1950 – На стадиону Маракана у Рио Де Жанеиру, пред 99 тисячи патрачами, цо найвекше число хторе дакеди присуствовало єдному фодбалскому змаганю, Уруґвай звладал у финалу домашнї Бразил.

1965 – Отворени тунел под Мон Бланом, длуги є 11,6 километри и повязує Италию и Французку. Тунел отворели тедишнї предсидателє тих державох Дюзепе Сараґати и Шарл де Ґол.