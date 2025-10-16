16. ОКТОБЕР – На нєшкайши дзень основана Орґанизация за поживу и польопривреду Зєдинєних нацийох.

1854 – Народзел ше писатель Финґал О’Флаерти Вилс, познати як Оскар Вайлд (Даблин, Ирска, 16. октобер 1854 – Париз, Французка, 30. новембер 1900).

1927 – Народзел ше Ґинтер Вилхелм Ґрас (Ґданьск, Польска, 16. октобер 1927 – Либек, Нємецка, 13. април 2015). Нобелова награда за литературу му додзелєна 1999. року.

1945 – Основана Орґанизация за поживу и польопривреду (Food and Agriculture Organization, FAO) Зєдинєних нацийох, зоз основним цильом же би подзвигла уровень костираня и злєпшаня животного стандарду.

1978 – Польски кардинал Карол Войтила вибрани за 264. поглавара Римокатолїцкей церкви як перши нєиталиянски папа после 456 рокох, хтори потим вжал мено Йоан Павло други.

Нєшка Шветови дзень поживи (World Food Day). Прилапени є на 20. Ґенералней конференциї Орґанизациї за поживу и польопривреду (Food and Agriculture Organization, FAO) Зєдинєних нацийох, у новембре 1979. року.

Шветови дзень хлєба (World Bread Day). Предклад Здруженя пекарох и цукрарох з Нємецкей прилапела Орґанизация за поживу и польопривреду Зєдинєних нацийох 2005. року.