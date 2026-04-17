На нєшкайши дзень, 17. април

17. АПРИЛ – На нєшкайши дзень ше народзели професор Гавриїл Г. Надь, Дюра Жилник, новинар Дюра Пап и Михайло Варґа.

Професор Гавриїл Г. Надь

1913 – Народзел ше професор Гавриїл Г. Надь (Стари Вербас, 17. април 1913 – Коцур, 15. октобер 1983), линґвиста и педаґоґ. Основну школу и осем класи Державней реалней ґимназиї закончел у Вербаше. На Филозофским факултету у Беоґрадзе дипломовал 1936. року на тедишнєй ХII ґрупи наукох: Сербски язик зоз старославянским язиком и историю югославянскей литертури з теорию литератури. Службовал у Никшичу, Суботици, бул професор у вербаскей Ґимназиї, а 1945. року є меновани за директора Державней мишаней ґимназиї зоз руским наставним язиком у снованю у Руским Керестуре. Професор Гавриїл Г. Надь 1954. року преходзи на службу до ОШ Братство-єдинство у Коцуре, дзе преподавал мацерински язик, сербскогорватски, русийски и нємецки, до пензиї пошол 1979. року. Бул народни посланїк у Уставотворней скупштини Демократичней федеративней републики Югославиї. Зоз линґвистичнима и литературнима роботами зявел ше у периодзе медзи двома шветовима войнами у Руских новинох, Руским календаре и Русскей зарї. Як поета першираз ше зявює зоз сонетом Там у Руским календаре за 1938. рок. Гавриїл Г. Надь ше у историї бачванско-сримских Руснацох на наукови способ занїмал зоз руским литературним язиком. Написал вецей як 30 фахово роботи з обласци язика, ґу тому бул и барз добри прекладач и рецензент, бул член Секциї прекладачох Дружтва писательох Войводини. Умар у Коцуре, дзе є и поховани. Запаметани є як єден з найугляднєйших професорох першей рускей ґимназиї и як авторитативни арбитер у розришованю наших линґвистичних дилемох.

Дюра Жилник

1932 – Народзел ше Дюра Жилник (Коцур, 17. април 1932 – Нови Сад, 28. септембер 2022). Основну школу закончел у Коцуре, а бул и школяр першей Рускей ґимназиї з интернатом у Руским Керестуре, а вец ше преселєл до Нового Саду дзе закончел Стредню економску школу. Кратки час робел у Цукровнї Бачка у Вербаше, у сектору рахунководства, а потим у Народней банки Югославиї у Кули и Вербаше. Дипломовал на Високей економскей школи у Беоґрадзе, робел у Земледїлскей задруґи у Коцуре, як шеф рахунководства, потим у Комуналней банки Нови Сад и у Люблянскей банки Нови Сад, дзе бул поставени як фахови сотруднїк за финансованє и кредитованє вельких подприємствох и индустрийних комбинатох. До пензиї пошол 1. децембра 1993. року. Дюра Жилник бул активни и у дружтвено-културним живоце Руснацох у Новим Садзе, у тедишнїм КПД Максим Горки, бул член Союзу Руснацох Українцох Сербиї, активни бул и у нашей Парохиї святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе. Дюра Жилник поховани на Городским теметове у Новим Садзе.

Дюра Пап

1945 – Народзел ше новинар Дюра Пап (Руски Керестур, 17. април 1945 – Ветерник, 15. май 2015). Основну школу Дюра Пап закончел у Руским Керестуре, Стредню польопривредну школу Соня Маринкович у Ади, а Польопривредни факултет у Беоґрадзе. Роботни вик у новинарстве Дюра почал у Радио Новим Садзе, програми на руским язику 1973. року, а од фебруара идуцого року прешол до НВУ Руске слово, дзе робел по авґуст 2011. року кед пошол до пензиї. Пап бул и главни и одвичательни редактор Руского календара (од 1996. по 2000. рок), и єден зоз сновательох Дружтва аґрарних новинарох Войводини (ДАН). Опробовал ше и як ґлумец-аматер у театралних фалатох и у даскелїх радио-драмох на Радио Новим Садзе, а тиж так бул вецей роки ґлумец у емисиї На габох музики и гумору. Дюра Пап мал красни радиофонични глас, на Фестивалу култури Руснацох Червена ружа и на других културних манифестацийох водзел конферанси. Дюра Пап умар 15. мая 2015. року у Ветернику. Поховани є на Городским теметове у Новим Садзе.

Михайло Варґа

1952 – Народзел ше Михайло Варґа (Руски Керестур, 17. април 1952 – 9. април 2019), културни и дружтвено-политични активиста и єден з талантованших ґлумцох у аналох театралней уметносци на руским язику. Основну школу закончел у Руским Керестуре, а Школу школярох у привреди у Кули. Робел у Фабрики меблю Дрина у Вербаше, потим прешол на роботу службенїка у Новинско-видавательней установи Руске слово у Руским Керестуре, и оталь пошол до пензиї. Бул єден з найталантованших ґлумцох у историї Руского народного театра Петро Ризнич Дядя, од 1967. по 2018. рок одбавел 41 улогу. Михайло Варґа умар 9. априла 2019. року, поховани є на теметове у Руским Керестуре.