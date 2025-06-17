На нєшкайши дзень, 17. юний

17. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень народзела ше примариюс Мелания Надь.

1925 – Подписани Женевски протокол з хторим забранєне хаснованє бойових отровох у войни. Подписали го 29 жеми.

1925 – Народзєл ше писатель Оскар Е. Кочиш (Кула, 17. юний 1925 – Коцур, 6. юний 1983).

Агафия Рамач

1931 – Народзела ше ґлумица-аматер Агафия Рамач, дзивоцке Рац (Руски Керестур, 17. юний 1931 – Руски Керестур, 12. октобер 2017), длугорочна активна учашнїца у театралним живоце Руского Керестура, окреме у Аматерским руским театру/Руским народним театру (АРТ/РНТ) Дядя. Як ґлумица, участвовала у дзешец театралних представох Керестурскей сцени АРТ Дядя, та и у його официйно першей представи Фараонє Олексия Коломийца, у режиї Дюри Папгаргая. Похована є на теметове у Руским Керестуре.

Примариюс

Мелания Надь

1938 – Народзела ше фармацеут, специялиста медицинскй биохемиї, примариюс, Мелания Надь, дзивоцке Хромиш (Руски Керестур, 17. юний 1938 – Нови Сад, 5. новембер 2021). Основну школу и нїзшу ґимназию закончела у Руским Керестуре, а висшу ґимназию у Оджаку. Фармацеутски факултет закончела у Беоґраду, а Специялистични испит зоз медицинскей биохемиї положела 1967. року на Институту за Медицинску биохемию Фармацеутского факултета у Беоґрадзе. Званє примариюса достала 1981. року. Робиц почала у Народней апатики у Сенти и Общим шпиталю у Вербасу, од 1962. року робела як шеф Клинїчней лабораториї Общого шпиталю у Вербаше. По законченю специялизациї 1967. року була началнїца лабораторийней служби у Медицинским центру у Вербаше. До Клинїчного лабораториюма Клинїчного шпиталю у Новим Садзе преходзи 1970.року, од 1973. року є шеф Одсека за анализи хормонох. Була предсидателька Секциї медицинских биохемичарох Фармацеутского дружтва Войводини, член Вивершного одбору Дружтва медицинских биохемичарох Югославиї, член Комисиї за СИ номенклатуру. До заслуженей пензиї пошла 2001. року. Примариюс Мелания Надь умарла у Новим Садзе 5. новембра 2021. року, похована є 7. новембра, на теметове у Руским Керестуре.

Нєшка Медзинародни дзень процив дезертификациї и суши. Дзень преглашени зоз резолуцию Ґенералней скупштини Зєдинєних нацийох у януаре 1995. року.