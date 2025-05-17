РутенпресТексти

На нєшкайши дзень, 17. май

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 15 Опатрене

17. МАЙ – Нєшка Шветови дзень телекомуникацийох.

1846 – Адолф Сакс патентовал саксофон.

1865 – Основана Медзинародна телекомуникацийна уния.

1965 – Медзи ЗАД и Вельку Британию окончени перши трансатлантски телевизийни пренос програми у фарбох. Америцки комерциялни телекомуникацийни сателит Ерли бирд преношел емисию америцкей ТВ мрежи НБС Нови попатрунок на стару Анґлию.

Нєшка Медзинародни дзень гомофобиї

Шветови дзень телекомуникацийох и информацийного дружтва (WTISD). Означує ше на дзень подписованя першей медзинародней телеґрафскей конвенциї 1865. року и формованя Медзинародней униї за телекомуникацию (ITU).

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка ше преслави дзень присельованя

Керестурским школяром представена „Воденїчка на стриберним потоку” (фото)

Tеатрални роботнї „Театер на дланї” починаю нєшка

Олеґ Катона наступел на Републичней смотри рецитаторох

Усни новини Руского слова нєшка у Новим Орахове