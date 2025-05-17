На нєшкайши дзень, 17. май

17. МАЙ – Нєшка Шветови дзень телекомуникацийох.

1846 – Адолф Сакс патентовал саксофон.

1865 – Основана Медзинародна телекомуникацийна уния.

1965 – Медзи ЗАД и Вельку Британию окончени перши трансатлантски телевизийни пренос програми у фарбох. Америцки комерциялни телекомуникацийни сателит Ерли бирд преношел емисию америцкей ТВ мрежи НБС Нови попатрунок на стару Анґлию.

Нєшка Медзинародни дзень гомофобиї

Шветови дзень телекомуникацийох и информацийного дружтва (WTISD). Означує ше на дзень подписованя першей медзинародней телеґрафскей конвенциї 1865. року и формованя Медзинародней униї за телекомуникацию (ITU).