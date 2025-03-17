На нєшкайши дзень, 17. марец

17. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень у Паризу отворена вистава сликох Винсента ван Ґоґа.

1901 – У Паризу отворена вистава 71 слика Винсента ван Ґоґа и направела праву сензацию 11 роки после уметнїковей шмерци.

1948 – Подписани Бриселски контракт медзи Зєдинєним Кральовством, Французку и жемами Бенелукса (Белґия, Голандия и Луксембурґ) о снованю Заходноевропскей униї.

2015 –У манастире святого Илдефонса у Мадриду, идентификовани посмертни остатки шпанского писателя Миґуела Сервантеса, хтори ше упокоєл у априлу 1616. року. Сервантесов Дон Кихот єдно з найзначнєйших дїлох шветовей литератури.