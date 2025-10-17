РутенпресТексти

На нєшкайши дзень, 17. октобер

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 14 Опатрене

17. ОКТОБЕР – На нєшкайши дзень народзела ше поетеса Анґела Прокоп.

1888 – Томас Едисон патентовал перши оптични фоноґраф (перши филм).

1909 – Исидор Баїч у Новим Садзе основал Музичну школу. Нєшка тота школа наволана по сновательови: Музична школа Исидор Баїч.

1915 – Народзел ше америцки драмски писатель Артур Ашер Милер (Нюйорк, ЗАД, 17. октобер 1915 – Риксбери, ЗАД, 10. фебруар 2005).

1918 – Народзела ше ґлумица Марґарита Кармен Кансино, позната як Рита Гейворт (Бруклин, ЗАД, 17. октобер 1918 – Нюйорк, ЗАД, 14. май 1987).

1940 – Народзела ше поетеса Анґела Прокоп Єздич (Шид, 17. октобер 1940 – Нови Сад, 25. септембер 1971). Основнe образованє закончела у Шидзе, а стрeдню мeдицинску школу у Беоґрадзe. Робeла як мeдицинска шeстра першe у Бeоґрадзe, з кед ше одала за инж. Стояна Єздича прeсeлєли шe до Кикинди, а потим до Нового Саду. Писнї Анґели Прокоп обявени у дзeцинским часопису Заградка у Руским словe, Народних календарох, Шветлосци, Литературним словe, а заступена є у вецей антолоґийох руских писательох. НВУ Руске слово з Нового Саду видало єй збирку писньох Млєко жеми (1974). Анґeла Прокоп живoт зaкoнчeлa 25. сeптeмбрa 1971. рoку у Нoвим Сaдзe и пoховaнa є нa Aлмaшским теметове.

1997 – Згорел Югославянски драмски театер у Беоґрадзе. Нова Велька сцена шветочно отворена 23. мая 2003. року.

Нєшка Медзинародни дзень борби процив худобства (The International Day Against Poverty). Установели го Зєдинєни нациї 22. децембра 1992. року.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка Ораховска єшень

Валентина Рац будзе мац виставу

Стих коло стиха – здогадованє на Осифа Костелника

Нєшка у емисиї Горизонти

Руска Википедия поволує на сотруднїцтво