На нєшкайши дзень, 17. октобер

17. ОКТОБЕР – На нєшкайши дзень народзела ше поетеса Анґела Прокоп.

1888 – Томас Едисон патентовал перши оптични фоноґраф (перши филм).

1909 – Исидор Баїч у Новим Садзе основал Музичну школу. Нєшка тота школа наволана по сновательови: Музична школа Исидор Баїч.

1915 – Народзел ше америцки драмски писатель Артур Ашер Милер (Нюйорк, ЗАД, 17. октобер 1915 – Риксбери, ЗАД, 10. фебруар 2005).

1918 – Народзела ше ґлумица Марґарита Кармен Кансино, позната як Рита Гейворт (Бруклин, ЗАД, 17. октобер 1918 – Нюйорк, ЗАД, 14. май 1987).

1940 – Народзела ше поетеса Анґела Прокоп Єздич (Шид, 17. октобер 1940 – Нови Сад, 25. септембер 1971). Основнe образованє закончела у Шидзе, а стрeдню мeдицинску школу у Беоґрадзe. Робeла як мeдицинска шeстра першe у Бeоґрадзe, з кед ше одала за инж. Стояна Єздича прeсeлєли шe до Кикинди, а потим до Нового Саду. Писнї Анґели Прокоп обявени у дзeцинским часопису Заградка у Руским словe, Народних календарох, Шветлосци, Литературним словe, а заступена є у вецей антолоґийох руских писательох. НВУ Руске слово з Нового Саду видало єй збирку писньох Млєко жеми (1974). Анґeла Прокоп живoт зaкoнчeлa 25. сeптeмбрa 1971. рoку у Нoвим Сaдзe и пoховaнa є нa Aлмaшским теметове.

1997 – Згорел Югославянски драмски театер у Беоґрадзе. Нова Велька сцена шветочно отворена 23. мая 2003. року.

Нєшка Медзинародни дзень борби процив худобства (The International Day Against Poverty). Установели го Зєдинєни нациї 22. децембра 1992. року.