На нєшкайши дзень, 17. септембер

17. СЕПТЕМБЕР – На нєшкайши дзень народзена наставнїца биолоґиї Амалия Гарди.

1853 – Народзел ше Марко Т. Леко (Беоґрад, 17. септембер 1853 – Бепґрад, 4. новембер 1932), бул хемичар, професор, академик, ректор Велькей школи у Беоґрадзе и предсидатель Червеного крижа.

1931 – Ер Си Ей Виктор компания представела першу лонґ-плей ґрамофонску плочу на 33 обрацаня.

1947 – Народзела ше наставнїца биолоґиї Амалия Гарди (Руски Кестур, 17. септембер 1947 – Руски Керестур, 10. фебруар 2018). Основну школу закончела у Руским Керестуре, а Ґимназию у Суботици и Србобрану, док Висшу педаґоґийну школу, напрям биолоґиї закончела у Зренянину. Робиц почала 1973. року у у ОШ „Петро Кузмяк” як наставнїца биолоґиї, потим робела у рахунководстве, и знова врацела до настави, до пензиї пошла 2005. року. Попри настави наставнїца Гардийова робела у рамикох школскей секциї Горякох, вєдно з наставнїком Славком Папом, а з колеґинями Марию Бодвайову и Ирину Варґову, вредно ше анґажовала на вельким проєкту ожелєньованя и украшованя школских будинкох. Активна була у валалских здруженьох Желєни персцень и Байка.

1991 – Перша верзия рахункарскей оперативней системи Линукс кернела (0.01) обявена на Интернету.