На нєшкайши дзень, 18. април

18. АПРИЛ – На нєшкайши дзень ше народзела новинарка Амалия Хромиш.

1946 – ЗАД припознали Федеративну Народну Републику Югославию под водством Йосипа Броза Тита.

1951 – Белґия, Заходна Нємецка, Италия, Луксембурґ, Французка и Голандия подписали контракт о снованю Европскей заєднїци за углє и челїк. То бул початок твореня Европскей економскей заєднїци, односно Европскей униї.

Амалия Хромиш

1951 – У Дюрдьове ше народзела Амалия Хромиш (Дюрдьов, 18. април 1951 – Нови Сад, 14. юний 2007), новинарка, професорка русийского язика, текстописателька и ґлумица аматерка. До основней школи ходзела у Дюрдьове, а ґимназию и Филозофски факултет, русийски язик и литературу закончела у Новим Садзе. Кратши час Амалия Хромиш преподавала русийски язик у Ґимназиї у Руским Керестуре, а робела и як редакторка у Заводзе за видаванє учебнїкох у Новим Садзе. У Радио-телевизиї Нови Сад Амалия Хромиш робела од 1976. по 2005. рок, рихтала емисиї Красне слово и музика и Стретнуца на 10. Була прекладатель зоз русийского на руски язик, и судийски толмач за русийски и руски язик. На Новосадскей сцени аматерского руского театра Дядя одбавела замерковани улоги. По єй текстох компоновани вецей познати шпиванки хтори виводзени на фестивалох, а и була член Дружтва за руски язик, литературу и културу. Амалия Хромиш 2005. року пошла до пензиї, умарла 14. юния 2007. року у Новим Садзе, а похована є на руским теметове у Дюрдьове.

Нєшка Медзинародни дзень радио-аматерох, а означує ше на датум кед у Паризу 1925. року основана Медзинародна радио-аматерска уния (IARU).