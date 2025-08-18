На нєшкайши дзень, 18. авґуст

18. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень народзел ше учитель Янко Саламон.

1926 – Народзел ше учитель Янко Саламон (Беркасово, 18. авґуст 1926 – Шид, 25. януар 1998), бул просвитни роботнїк и театрални дїяч, режисер-аматер. Основну школу закончел у Беркасове, а тедишню гражданску школу у Шидзе. Учительску школу започал у Сримских Карловцох, алє почала Друга шветова война, и ступел до ошлєбодительного руху, та ю закончел у Осєку 1946. року. Робиц почал у Шидзе, у руских оддзелєньох по 1952. рок, кед ше зоз фамелию преселєл до Коцура и там преподавал сербски и нємецки язик и бул секретар школи, потим и директор. Янко Саламон ше до Шиду врацел 1956. року, до ОШ „Бранко Радичевич”, преподавал сербски язик. Робел и у Доме школярох у привреди, а потим бул помоцнїк директора у ОШ „Сримски фронт”. Даскельо роки пред пензию, до хторей пошол 1. януара 1986. року, робел у општинскей школскей архиви дзе зредзел и обдєдинєл архиву шицких школох у општини, а окреме часц хтора ше одношела на наставу на руским язику у општини Шид. Учитель Янко Саламон бул активни у Општинскей орґанизациї Червеного крижу, у Дружтве приятельох дзецох. Анґажовал ше у роботи КПД „Дюра Киш” у Шидзе, дзе бул ґлумец-аматер, а и режисер. Позберал и велї твори свойого брата о. Силвестера Саламона (1912–1988) и дал их постгумно друковац до НВУ „Руске слово”. Учитель Янко Саламон умар 25. януара 1998. року, спочива на руским теметове у Шидзе.

1948 – у Беоґрадзе подписана Дунайска конвенция, з хтору прилапене же би зоз Дунайом и плївбу управяли припобрежни жеми. Шлєбодна плївба обезпечена шицким тарґовецким ладьом, а войновим є забранєна, окрем войновим ладьом припобрежних жемох хтори можу плївац и на подручу другей припобрежней держави, алє лєм по спорозуменю.