На нєшкайши дзень, 18. юлий

18. ЮЛИЙ – Нєшка Медзинародни дзень Мандели.

1536 – Зоз одлуку парламента у Анґлиї понїщена власц папи.

1811 – Народзел ше писатель Вилиям Мейкпис Текери (Калкута, Идия, 18. юлий 1811 – Лондон, Зєдинєне Кральовство, 24. децембер 1863) бул познати анґлийски писатель епохи реализма.

1868 – Положени фундаментални камень будинку Народного театру у Беоґрадзе.

1918 – Народзел ше южноафрицки политичар Нелсон Ролилала Мандела (Мфезо, Южноафрицка уния, 18. юлий 1918 – Йоганесбурґ, Южноафрицка Република, 5. децембер 2013), бул лидер африцкого националного конґреса и борец процив апартхейду. После 28 рокох препровадзених у гарешту, 1994. року постал перши афро-американєц предсидатель Южней Африки.

1986 – Направени перши знїмки зачиреней ладї Титаник.

Медзинародни дзень Мандели, усвоєни зоз одлуку Ґенералней скупштини Зєдинєних нацийох у новембру 2009. року.