На нєшкайши дзень, 18. юний

18. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень народзел ше Янко Павлович.

1583 – У Лондону видата перша полиса животного осиґураня на швеце.

1812 – Народзел ше писатель Иван Александрович Ґончаров (Симбирск, 18. юний 1812 – Санкт Петербурґ, Русия, 27. септембер 1891), хтори зоз брилянтним стилом описал стаґнацию, умертвеносц русийского племства на половки 19. вику.

1817 – У Лондону отворени мост Ватерло на рики Темзи.

1931 – Народзел ше Янко Павлович (Руски Керестур, 18. юний 1931 – Нови Сад, 28. марец 1995) бул финансийни службенїк, инспектор СУП, шпивач, ґлумец-аматер. Основну школу закончел у Руским Керестуре и уписал ше до першей ґенерациї школярох нїзшей керестурскей ґимназиї 1945. року, од 1948. року робел як службенїк у Кули. Нєодлуга пошол до школи резервних официрох и зоз войска ше врацел до Кули. Попри тим же мал ґлумецки схопносци, вон знал и крашнє шпивац, мал приємни глїбоки бас. Од 1959. року, Павлович почал службовац у Новим Садзе и активно ше уключел до хорскей секциї КУД Максим Горки. Пензионовани є 1976. року, алє предлужел свою шпивацку и драмску активносц. За драмску дїялносц Янко Павлович здобул велї явни припознаня и награди, медзи иншим Искри култури КПЗ Войводини за ґлумецки витвореня, а ношитель є и Златней плакети АРТ Дядя за 35-рочну активносц у театралним аматеризме. Янко Павлович умар 28. марца 1995. року у Новим Садзе, а поховани є 30. марца на новосадским теметове.

1948 – Колумбиа Рекордс (Columbia Records) започала першу продулцийох ЛП плочох зоз 33 обрацаня у минути. Нови формат могол мац и до 23 минути музики на єдним боку.