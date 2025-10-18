18. ОКТОБЕР – На нєшкайши дзень почала вибудов Петроварадинскей твердинї.

1692 – Поставени фундаментални камень Петроварадинскей твердинї при Новим Садзе, хтора постала єдно зоз найзначнєйших австрийских стратеґийних утвердзеньох у борби процив Туркох.

1867 – ЗАД урядово превжали суверенитет над Аляску, хтору 30. марца истого року купели од Русиї за 7,2 милиони долари.

1922 – Основана Британска радио компания Би Би Си.

1926 – Народзел шe музичар Чарлс Едвард Андерсон, Чак Бери (Сент Луис, ЗАД, 18 октобер 1926 – Сент Чарлс, ЗАД, 18. марец 2017), композитор и шпивач, зачатнїк рокенрола.

1955 – Компания Застава випродуковала автомобил Фичу, а остатнї прикладнїк випродуковани у новембру 1985. року.

1991 – Телевизия Беоґрад почала емитовац програму прейґ сателиту.

2003 – У Руским Керестуре отворена перша професийна театрална сезона при Руснацох зоз премиєру Важне буц озбильни ирского писателя Оскара Вайлда, у режиї Владимира Надя. У маю 2003. року Руски народни театер Дядя пререґистровани и од теди ноши назву Руски народни театер Петро Ризнич Дядя.

Шветови дзень менопаузи (World Menopause Day).