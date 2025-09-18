На нєшкайши дзень, 18. септембер

18. СЕПТЕМБЕР – На нєшкайши дзень народзени културни дїяч и шпивач Михайло Тамаш.

1822 – Французки єгиптолоґ Жан Франсоа Шамполион дешифровал єгипетске писмо, односно гиєроґлифи.

1851 – Вишло перше число америцких новинох Нюйорк таймс, хтори основал Генри Джервис Реймонд.

1905 – Народзена шведска филмска ґлумица Ґрета Луиза Ґустафсон, позната як Ґрета Ґарбо (Стокголм, 18. септембер 1905 – Нюйорк, 15. април 1990) єдна з найвекших ґлумицох трицетих рокох 20. вика.

1939 – Народзел ше културни дїяч и шпивач Михайло Тамаш (Коцур, 18. септембер 1939 – Вербас, 24. новембер 2022). Основну школу закончел у Коцуре а до стреднєй школи ходзел у Кули и Вербаше. Од 1965. року Михайло Тамаш робел у Вербаше, дзе єден час бул и директор подприємства Комуналац. У дуету зоз супругу Славку наступали на фестивалох и шветочних програмох, а зняли и вецей шпиванки за музичну архиву Радио Нового Саду а тиж так и за тедишню ТВ Нови Сад. Активни бул у КПД Карпати у Вербаше. Михайло Тамаш бул у младосци активни бавяч ФК Искра зоз Коцура, а по законченю бавяцкей кариєри остал вирни навияч. Упокоєл ше 24. новембра 2022. року у Вербаше, спочива на вербаским теметове.

1947 – Основана тайна служба ЗАД, ЦИА.

Нєшка Шветови дзень ґеолоґох.

Шветови дзень мониторинґу води.