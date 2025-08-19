На нєшкайши дзень, 19. авґуст

19. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень народзел ше ґлумец-аматер Янко Рац.

1871 – Народзел ше америцки пилот и конструктор авионох Орвил Райт (Дейтон, ЗАД, 19. авґуст 1871 – Дейтон, ЗАД, 30. януар 1948), пионир авияциї.

1883 – Народзела ше модна креаторка Ґабриєла Бонур Коко Шанел (Сомир, Французка, 19. авґуст 1883 – Париз, 10 януар 1971), єдна зоз шветових модних диктаторох 20. вику, хтора скоро шейсц децениї суверено владала з високу паризку моду.

Ґлумци у театралней представи Женїдба, 1969. року

1942 – Народзел ше дипл. инж. польопривреди, длугорочни ґлумец – аматер Янко Рац (Руски Керестур, 19. авґуст 1942 – Руски Керестур, 22. октобер 2021). Основну школу закончел у родним месце, а Стредню польопривредну школу у Футоґу, дипломовал на Польопривредним факултету у Новим Садзе 1967. року. Перше роботне место му було у ЗПЗ Русин у Руским Керестуре, а вец од 1966. року робел у фабрики Витал у Вербаше. Од 1968. по пензионованє 1996. року робел у Польопривредним комбинату Перши май у Руским Керестуре. Зоз театралну дїялносцу ше почал занїмац ище як школяр у основней школи, при наставнїкови Юлинови Колєсарови, як член бабкарского театра, а вец бул стаємни член Керестурскей сцен и АРТ Дядя. Од першей улоги Анучкина у Ґоґольовей Женїдби 1969. року Янко Рац на сцени бул у ище 35 театралних сезонох у вєдно 36 улогох, а остатня була у представи Национална страґедия Славка Ороса 2014. року.

1960 – Совєтски сателит Спутнїк 5 лансирани до орбити коло Жеми, а у нїм були пси Белка и Стрелка.

Нєшка Шветови дзень гуманосци.