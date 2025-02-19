На нєшкайши дзень, 19. фебруар

19. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень народзени професор Мирон Будински автор сказкох за дзеци Воденїчка на стриберним потоку.

1473 – Народзел ше польски астроном Никола Коперник (Торунь, Польска 19. фебруар 1473 – Фромборк, Польска, 24. май 1543) бул математичар, правнїк, лїкар и економиста, перши науковец хтори формуловал гелиоцентричну систему нєбесних целох.

1922 – У Заґребе вишло перше число новинох Борба.

1931 – Народзел ше писатель, математичар и професор Мирон Будински (Руски Керестур, 19. фебруар 1931 – Нови Сад, 3. юний 2018). Основну школу закончел у своїм валалє, а до ґимназиї ходзел у Ужгородзе и Руским Керестуре. Висши класи ґимназиї зоз вельку матуру закончел у Бачким Петровцу 1951. року, а Природно-математични факултет у Беоґрадзе 1955. року. Робел як професор у ґимназиї у Старей Пазови, а вец у индустрийней школи зоз практичну обуку. Од 1960. року постава асистент на Технолоґийним факултету у Новим Садзе . Потим робел як професор математики у ґимназиї у Србобранє, 1973. року приходзи на место фахового сотруднїка на Технолоґийним факултет у Новим Садзе одкаль 1996. року одходзи до пензиї. Бул член Дружтва писательох Войводини од 1971. року, його кнїжка сказкох за дзеци Воденїчка на стриберним потоку була школска лектира. Мирон Будински охабел вельки шлїд у рускей литератури, його писнї и приповедки обявйовани у Пионирскей заградки, календарох, и у часопису Шветлосц. Мирон Будински поховани 5. юния 2018. року на Новосадским теметове.

1977 – У Букурешту подписане югославянско-румунске спорозуменє о заєднїцким хаснованю Дунаю и вибудови гидроцентрали Дєрдап 2.