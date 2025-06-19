На нєшкайши дзень, 19. юний

19. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень народзел ше др Янко Сабадош.

1623 – Народзени французки математичар, физичар и филозоф Блез Паскал (Клермон-Феран, Французка, 19. юний 1623 – Париз, Французка, 19. авґуст 1662). Конструовал єден з перших калкулаторох и значно допринєсол розвою математичних теорийох, окреме теориї вироятносци.

1862 – Америцки конґрес забранєл рабство на териториї ЗАД.

1862 – Народзени сербски композитор, дириґент и педаґоґ Стеван Христич (Бепґрад, 19. юний 1885 – Беоґрад, 21. авґуст 1958).

1928 – Народзел ше Янко Сабадош (Руски Керестур, 19. юния 1928 – Беоґрад, 16. децембер 2015), бул науковец, дружтвени и културни роботнїк. Два класи ґимназиї закончел у Зомборе, матуровал у Новим Садзе. Дипломовал на Правним факултету у Беоґрадзе 1957. року, маґистровал (1974) и докторовал (1990) на Факултету политичних наукох у Беоґрадзе. Робел як фахови сотруднїк – виглєдовач и аналитичар – у Заводу за явну управу АП Войводини у Новим Садзе, познєйше у Ради Союзу синдикатох Сербиї, Ради Союзу синдикатох Югославиї и у Союзней конференциї Социялистичного союзу у Беоґрадзе. Бул єден з иницияторох снованя Союзу Руснацох и Українцох Югославиї и Сербско-українского дружтва у Беоґрадзе. Литературни твори обявйовал у першей половки пейдзешатих рокох ХХ вику у новинох „Руске слово” и часопису „Шветлосц”. Основна тема його наукових роботох дружтвени и културни живот Руснацох у Югославиї медзи двома шветовима войнами. Янкова фамелия подаровала його библиотеку Филолоґийному факултету у Беоґрадзе, ґрупи за українистику при Катедри за славистику, дзе була и фасцикла зоз рукописами на руским язику. Тоти рукописи пририхтал за друкованє Михал Рамач, а потим Сабадошову кнїжку „Розваляни салаш” обявела НВУ „Руске слово”.

1961 – Одкрити надпис з меном Понтия Пилата на викопаним римским храме у Цезариї у Израїлу, цо першираз пренайдзени доказ же вон исновал.

1978 – Обявене перше число стрипа о кандурови Ґарфилдови.